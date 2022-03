PÄEVAKOMMENTAAR ⟩ Martin Ehala: sinikollaseid lilli pronkssõdurile

Viisteist aastat tagasi teisaldati pronkssõdur ning sellele järgnesid suurimad rahutused ja vandaalitsemine taasiseseisvunud Eestis. Praegu on paras aeg leida kõige kohasem viis, kuidas suhtuda 9. mai tähistamisse sel aastal. See on niihästi väljakutse kui ka võimalus, kirjutab arvamustoimetuse juhataja Martin Ehala.