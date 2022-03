ARVAMUS ⟩ Mike Calamus: põgenike vastuvõtul on piirid

Ukrainast on Vladimir Putini sõja pärast pagenud miljoneid inimesi, enamjaolt lapsed ja naised. Märkimisväärne hulk jõuab ka Eestisse, kelle abistamine on meile kõigile südameasjaks. Paraku tuleb ka meeles pidada, et Eestis on täna alla 900 000 eesti keelt emakeelena kõnelevat inimest ning kui eestlased ei soovi omal maal vähemusse jääda, siis on vastuvõtmisel ka piirid.

Mõistan, et on raske ei öelda, sest ukrainlaste näol on tegemist tõeliste sõjapõgenikega, kes põgenevad samasuguste kommete ja kultuuriga lähisriikidesse, samal ajal kui mehed jäävad kodumaad kaitsma. Siin ilmneb suur erinevus varasemate «pagulastega», kes on 90 protsendi ulatuses noored mehed ning reisivad tuhandeid kilomeetreid ületades arvukaid ohutuid riike ning seda ilma dokumentideta, et jõuaks võimalikult mugavasse riiki. Samuti ei ole vaja hakata kartma ukrainlastelt pommirünnakuid, islami kisamist ja suurt kuritegevuse tõusu. Ühesõnaga on tegemist põgenikega, kes reaalselt väärivad meie tuge ja on tänulikud seda saades.