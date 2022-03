KESKPÄEVATUND ⟩ Hõbemägi: Georgi lindi ja z-tähe keelamine on eestlastele kui enesekaitse

Kui Priit Hõbemägi kritiseeris president Alar Karist ning justiitsminister Maris Laurit (RE) loidude signaalide eest Z-tähe ning Georgi lindi keelamisest rääkides, siis Ainar Ruussaar soovis politseile 9. maiks irooniamaiguliselt edu. «Soovin edu pronkssõduri juures surnuaial korjamaks ära ja trahvimaks inimesi, kes kannavad Georgi linte. Ma arvan, et seda ei peaks tegema,» leidis ta.

Ta küsis kolleegidelt, kumb on õigem tee: «Kas see, mida tegid lätlased, kes ütlesid eile täiesti selgelt: igasugused 9. mai ja ka SS-diviisi ametlikud üritused on keelatud sel aastal. Või siis vaatama läbi sõrmede?»

Hõbemägi vastas aga, et ühel päeval tulevad ka meie koju Georgi lindiga inimesed. «Löövad ukse maha, ütlevad «tere poiss, siin on Georgi lint, siin on z-täht, tõmbame võib-olla selle pussnoaga sulle otsa ette». See on meie enesekaitse, et Eesti Vabariigis ei tuleks mingisugused tegelased vehkima agressioonisõja sümbolitega, mille all tapetakse lapsi, naisi ja süütuid inimesi Ukrainas.»

Heldur Meerits tõdes filosoofilistest kõrgustest vaadates, et pikas plaanis selliste sümbolite keelamine ei ole liiga viljakas. «Kui ma mõtlen ülikoolide peale, kes ütlesid, et Vene ja Valgevene tudengeid ei võta, siis see pikas plaanis pole hea mõte, aga lühikeses plaanis täitsa mõistlik. Natuke olukorrad lahenevad, tolm langeb, siis saab paremini selekteerida, kes on need inimesed, kes Vene kodakondsusega tahavad Eestisse õppima tulla. Sümboolikaga on, mulle tundub, sama. Pika peale võivad tekkida uued sümbolid ning hakatakse ridade vahele kirjutama.»

Hõbemägi arvates on aga filosoofilisest plaanist vestluse alustamine tee tupikusse. «Arvestage seda, et suurem osa nendest, kes tulevad nende lintide ja z-tähtedega, tulevad selleks, et neile on soovitatud tingimata seda teha. Iga jumala päev tehakse Eestis tõsist tööd selle nimel, et Eesti ühiskonda lõhestada. Seda tehakse kõikide nende poolt, kes on olnud mingisugustes kontaktides Vene Föderatsiooniga, keda organiseeritakse selleks, et tekitada pingeid ja uut pronksiööd. Nende sümbolite väljatoomine on üks viise, kuidas välja kutsuda konflikte siin ja tänavatel,» leidis Hõbemägi ja resümeeris, et sümbolite ära koristamine pisendab võimalusi konfliktiks.