Tõnu Viik: Putin elab läbi paranoilist gigantomaaniat

Putin on jõudnud oma diktatuuri sellesse faasi, kust ei ole enam tagasiteed. Ta on avanud sõja sisemise rinde ka opositsiooni ja teisitimõtlejate vastu. Tsensuur ja teisitimõtlejate mahasurumine on Venemaal jõudnud tasemele, kus see oli viimati Nõukogude Liidu ajal. Putin saab järelikult aru, et ainult vägivallaga on tal võimalik Venemaa ühiskonda oma luulu teenistus hoida. Omaenda ühiskonna vastu suunatud jõu kasutamisega ta tegelikult tunnistab, et argumendist ja veenmisest, ning kogu tema vägagi võimekast propagandamasinast jääb väheks. Ajaloost teame, et režiimi arengu selline faas on enamasti selle valitseja viimane.