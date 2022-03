ARVAMUS ⟩ Tarmo Soomere: teaduslikud andmed päästavad või hoopiski tapavad

Ligi kahekümne aasta eest algas radikaalne pööre majanduse alustes. Keskse sõnumi sõnastas aastal 2006 Briti matemaatik Clive Humby: «Andmed on uus nafta.» Praeguseks on selge, et just nimelt andmed on tegelik kõva valuuta, kirjutab akadeemik Tarmo Soomere.