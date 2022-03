Erkki Bahovski: Kuidas Venemaad isoleerida?

Ehkki Putini ja Venemaa vahele ei saa võrdusmärki tõmmata, on selge, et eriti Ukraina suurema sõja puhkedes on Venemaa välis- ja kaitsepoliitika läinud täiesti Putini kätte. Sestap tähendaks Putini isoleerimine sisuliselt ka Venemaa isoleerimist.

Kuid kui reaalne on üldse Kallase üleskutse Putin isoleerida? Lääs on Venemaa-vastaste sanktsioonide kehtestamisel üles näidanud tavatut ühtsust, ent lõpuni pole päriselt mindud, sest Euroopa sõltub energeetikas tugevalt Venemaast. See on probleemi võib-olla väiksem osa.