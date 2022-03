KIRI NEILE, KES JÄID ⟩ Anna Marie Pikmets: aeg on näidanud, et eestlastes on endiselt heldet meelt

Vähem kui kahe nädala pärast viidi Linda vangla õue tuvastama haarangu käigus maha lastud venda Eduardi. Ka sina said selle teate, et sinu noorem poeg on tapetud. Sind tõsteti välja teie pere talumajast, mis oli saadud sinu abikaasa teenistuse eest Vabadussõjas. Olid ju nüüd tembeldatud riigireeturite ja nõukogude võimu vastaste emaks. Asemele anti väike vana maja, kus pidid lihtsalt leidma jõudu ja hingevaprust eluga edasi minna. Vaesus oli, nälg oli, aga sul olid töökad käed. Pidid kolhoosis põllutöid tegema, aga oskasid ka õmblustööd. Mõtted olid kindlasti oma laste ja nende saatuse juures. Teadmatus ümber kõige selle.

Meie siin oma suures mugavuses, soojades ja valgetes tubades, kus iga hetk võid võtta ühendust kellega iganes ja kus iganes, küünitame suurte raskustega mõistma sinu ja sinu ajastu olemust. Siis, 20. sajandi keskpaigas ei julgenud sa vist unistada, ega ette kujutada, kui pikaks ajaks jääb Eestit valitsema võõras ja jõhker võim.

Sinu tütar Linda viidi poliitvangina Tallinna Patarei vanglasse. Nn Troika otsusega määrati talle karistuseks 10+5 aastat vangistust erirežiimiga vangilaagris Kasahstanis Dolinkas. Patarei vanglas sündis Linda tütar Ruth, minu vanaema. Kuigi Linda palus, et tal lubataks imik jätta Eestisse oma isa ja sinu hoolde, siis seda ei lubatud. Jaanuaris 1950 algas sinu tütre ja tillukese tütretütre õudne teekond Kasahstani vangilaagrisse.

Kas julgen mõelda sinu vaates, et parem oli mitte teada, mida pidid sinu kallid inimesed läbi elama? Jah, see mitteteadmine oli paratamatus, sest mingeid sidevahendeid ei olnud, keegi ei olnud kohustatud mingit infot lähedaste saatuse kohta andma. Tänases päevas mõeldamatu! Minu ajastul on inimestel nii tohutult õigusi, isegi vahel tundub, et rohkem kui kohustusi ja kui keegi tunneb, et tema õigused on riivatud, saab ta pöörduda kohtusse. Sinu ajastul ei olnud see mõeldavgi, sest polnud kellelegi kaevata, ükskõik kui suur oli tehtud ülekohus. Kinnitan sulle, et maailm ja Eesti on tohutult muutunud.

Sinu ellu tuli muutus, kui Lindale anti võimalus Ruth aastaseks saades Kasahstanist vangilaagrist Eestisse saata. Seda liigutavat lugu on mulle räägitud, kuidas Suislepas koduküla rahvas müüs sigu ja lehmi, et Ruthi isa saaks pikaks reisiks raha kokku ja tütre koju tuua. Aeg on näidanud, kallis Mammamamma, et eestlastes on endiselt heldet meelt ja vajadusel aidatakse neid, kes abi väga vajavad.

MammaMamma Liine koos Kasahstani vangilaagrist koju toodud tütretütar Ruthiga (minu vanaema) 1950 Foto: Erakogu