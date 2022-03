KIRI NEILE, KES JÄID ⟩ Kerttu Kuku: võitle. Nii palju, kui suudad

Täna, 20. märtsil 2022, on Tartus rahulik ja selge taevaga õhtupoolik. Viimane jää sellest talvest sulab veel kõnniteedel. Lõpetasin just pärastlõunase kohvijoomise. Mõtlesin just täna hommikul, et üle pika aja olen ma päriselt rahul selle eluga, mida elan. See on kiire, kaootiline ja aeg-ajalt tikub ka üksildus hinge. Aga see on siiski minu elu. Minu.