Arvamus ⟩ Bjørn Lomborg: Euroopa võimalused energia-sõltuvuse lõpetamiseks

Venemaa laastav sissetung Ukrainasse on pälvinud ülemaailmse tähelepanu. Kuigi maailma fookus on õigustatult suunatud ohvrite arvule ja kannatustele, on see kriis esile tõstnud vajaduse lõpetada sõltuvus Venemaa naftast ja gaasist. Selle eesmärgi saavutamiseks peame olema pragmaatilised ja investeerima mõistlikesse alternatiividesse, mitte tegelema soov­unelmatega taastuvenergiast, kirjutab Mõttekoja Copenhagen Consensus president ja Stanfordi Ülikooli Hooveri instituudi külalisteadlane Bjørn Lomborg.