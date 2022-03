ARVAMUS ⟩ Jaan Männik: Ukraina sõja tingis väär majanduspoliitika

Kui minnakse valimiskasti juurde, siis antakse hääl inimesele või erakonnale, kes suudab elu paremaks teha ja majanduslikku heaolu suurendada. Nii on see demokraatlikes riikides, mida mõistis ka endine Saksamaa kantsler Gerhard Schröder. Venemaa on suur turg ja tehnoloogia eksport sinna annab paljudele sakslastele tööd ja kiirendab majanduskasvu. Venemaa ekspordib naftat ja gaasi ja maksab sellega oma ostetud kaubad kinni. Selline koostöö algab partnerlusega, ent tekitab olukorra, kus Saksamaa sõltub Venemaast. Milline on poliitiline süsteem sellel riigil, kellega arendatakse partnerlust, ei ole olnud oluline. Nõnda kokku ehitatud majandusi ei ole kerge lahutada, sest lahti löömine on mõlemale riigile valus.

Probleem on aga laiem kui Venemaa-Saksamaa partnerlus. Hiinal on väga suur kaubavahetus nii Euroopa Liidu kui ka USAga. Hiina on pikemat aega väitnud, et Taiwani saar kuulub neile, ega välista samme selle elluviimiseks. Karta on, et oleme näinud vaid globaalse liberaalse vabakaubanduse majanduspoliitiliste tagajärgede algust.