Arvamus ⟩ Rainer Kattel: parim julgeolekupoliitika on tööstuspoliitika

Tänases kriitilises julgeolukorras on paratamatu, et reageerime emotsionaalselt ja otsime kiireid lahendusi. Ja seda nii negatiivses kui ka positiivses mõttes. Paljud tahavad ja saavad aidata Ukraina sõjapõgenikke ning sooviks näha NATO aktiivset sekkumist. Samas näeme ka pimedat rahvuslust, mis süüdistab iga venelast Vladimir Putini ja tema kliki sõjakuritegudes. Peame mõistma, et julgeolekukriis ei lahene niipea. Isegi kui Putini võim peaks homme kokku kukkuma, ootaks meid ees pikk diskussioon uue Venemaa üle.