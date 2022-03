ARVAMUS ⟩ Tarmo Tüür: elurikas mets toob kasu ka puidutöösturile

Koroonakriisi eriolukorra esimestel päevadel kuulsime kiire raie vajadusest üraskite vastu. Näib, et loogilise jätkuna on Ukrainas sõja puhkemise järel meediasse paisatud ridamisi üleskutseid raiemahu suurendamiseks. Selleks toodud põhjendused on ajakirjanduse tuleproovis seekord küll üsna ruttu koost lagunenud.

Ettevõtja Raul Kirjanen on oma arvamusloos toonitanud, et metsaga on kõik hästi, probleem olevat hoopis looduse kaitsmises. Ta avaldab imestust, et Eesti Looduseuurijate Seltsi veetavas projektis on võetud nõuks ja eesmärgiks inventeerida ja registrisse kanda riigimetsas nii palju vääriselupaiku kui vähegi võimalik, enne kui on liiga hilja. Ta nimetab seda näiteks, et Euroopas tehakse massiliselt looduskaitset, mis jõuliselt eemaldab majanduskasutusest taastuvat ressurssi. Paraku on see hoopis näide sellest, kui vähe metsa- ja puidutööstuse liidu (EMPL) juhatuse esimees metsas toimuvast tegelikult teab ja hoolib.