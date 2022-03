Arvamus ⟩ Julia Laffranque : Venemaa lipu langetamine Strasbourgis Euroopa Nõukogu maja ees ja selle juriidilised tagajärjed

Nüüd on see siis nii kaugel. Ainus supervõim, kes oli allutatud inimõiguste supranatsionaalsele järelevalvele, nagu Euroopa õiguse professor Rick Lawson seda tabavalt on väljendanud, Venemaa, heideti Euroopa Nõukogust välja pärast veidi enam kui 26 aastast liikmesust. See on ka esimene kord, kus üks riik on Euroopa Nõukogust välja visatud. Euroopa Nõukogu jätkab 46 liikmega, kirjutab professor (dr.iur), riigikohtunik Julia Laffranque, kes oli Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik aastail 2011-2020.