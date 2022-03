TEADLASE PILGUGA ⟩ Kalle Kirsimäe: kas majanduse jätkuval kasvamisel on piirid?

Need on kõige värskemad ja drastilisemad näited hästi argumenteeritud hoiatustest. On inimlik, et ei taheta enne katastroofi saabumist uskuda, et asi nii kaugele jõuab. Probleemi eitamise faas on aga lihtsalt kaotatud aeg, mil asjad saavad minna ja ainult lähevadki hullemaks.