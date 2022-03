Meelis Oidsalu: küsimus NATO õhukaitsemissioonist Lääne-Ukrainas muutub üha pakilisemaks

Riigikogu avalduse esialgses eelnõus puudutas üleskutse ka NATOt, aga peaministripartei Reformierakonna survel võeti «NATO» eelnõust välja. Formaalselt on välisministri portfell keskerakondlase Eva-Maria Liimetsa käes, aga sisuliselt täidab Reformierakonna valitsusjuht Kaja Kallas juba mõnda aega ka välisministri ülesandeid. Reformierakonnaga seob põgus poliitiline minevik ka välisministeeriumis ohje hoidvat kantslerit Jonatan Vseviovi, kes on suurepärane ekspert ja parim valik Eesti seisukohti hetkel kujundama.

Riigikogu esmaspäevast pöördumist lennukeelutsooni kehtestamiseks Ukraina humanitaarolukorra süvenemise ärahoidmiseks on nimetatud diplomaatiliseks sooloks ning ka ajakirjanike seas leidub neid, kes peavad sellist isepäisust tavapäraseks populismiilminguks. Riigikogu maine pole teab mis kõrge ning sellistel rasketel aegadel saab selgeks, miks ka Martin Repinski sugused mõõdutundetud omastajad võivad olla riigile tervikuna strateegiline julgeolekurisk. Kuidas on võimalik võtta tõsiselt ja siiralt sellise riigikogu avaldusi, kus tegutseb sariomastaja, sellise riigikogu, mille kantselei raamatupidaja teab, et maksab välja kulutšekke, mis ei saa olla sisuliselt õigustatud?