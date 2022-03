ARVAMUS ⟩ Sofi Oksanen: Putin ei ole hull

Venemaa meediat tarbivale publikule tunduvad need sündmused täiesti mõistlikud. Venemaa uudiste kohaselt vabastavad nende väed Ukrainat natsirežiimi ikkest ja päästavad Donbassi elanikke ukrainlaste toime pandud genotsiidist. Sõltumatu Levada Keskuse andmetel on 68 protsenti venelastest «erioperatsioonist» positiivsel arvamusel, ja kes ei oleks, kui usuks, et meie poisid võitlevad niivõrd õilsa eesmärgi nimel? Enamik neist saab ju oma info riigi kontrolli all olevast meediast. Läänes kõlavad sõja õigustused irratsionaalselt, sest Ukrainas pole mingisugust sellist genotsiidi toimunud ja vabadel valimistel valitud president Zelenskõi on ise juut. Rahvusvahelise õiguse kohaselt ei olnud kallaletungil legitiimset põhjust.