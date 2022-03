Arvamus ⟩ Sergei Metlev: maailmas on nüüd kaks vene rahvast, üks neist on süüdi

Selliseid inimesi on ka Eestis. Putin on ühe mõttekultuuri väljendus, mitte lihtsalt üks võimur.

Olen viimased nädalad selgitanud igal pool, kus võimalik, et venelaste kollektiivne süü Ukraina rahva tapmises ei ole absoluutses tähenduses võimalik, sest liiga paljud venelased on liiga kaua (tõsi, vähemus ja edutult) Putini režiimi ja ideoloogia vastu võidelnud või vähemalt oma vastumeelsust süsteemselt väljendanud. Kui tahame, et see diktatuuride nõiaringi kinni jäänud hiigelriik kunagi päriselt maha rahuneks, siis peame seda meeles pidama.