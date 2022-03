Praegune Ukraina vabadussõda toob kaasa vene ühiskonna mõranemise, sest venelased sõdivad venekeelsetega. Kui 2014. aastal arvasid paljud ukrainlased, et saabub sõbralik vennasrahvas, siis kaheksa aastat sõjategevust on neile näidanud, et nn uusvene toob vaid hävingut ja kannatusi, kirjutab teoloog Leho Lamus.