Hannes Nagel: Kreml ei ole suuteline vigadest õppima

Venemaa invasiooni kirjeldamisel keskendutakse liialt arvudele. Kui piirdume vaid pealiskaudse numbrivõrdlusega – Ukrainal nii palju tanke ja Venemaal nii palju –, siis oleme läinud agressori soovitud rada mööda. See on otsetee terrorirežiimi soovitud pseudodialoogini teemal kellel-on-suurem-ja-rohkem-musklit. Ikka selleks, et külvata hirmu. Vene armee suurim relv ongi kaose ja hirmu, ebakindluse ja kahtluse külvamine vastaste seas, sest moraalselt pole neist kellelegi väärikat vastast. Hirmutaktika kasutamise ja väärtuste puudumise tõendiks on elamurajoonide või lastekodu pommitamine. See on lihtlabane riiklikul tasandil toetatud terrorism, ei midagi muud.