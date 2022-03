Siim Kuresoo: Puidutööstuse katse kohutavat sõda Ukrainas oma kitsastes huvides ära kasutada on taunimisväärne

On selge, et Valgevene ja Venemaa puidule enam Eesti tööstuses ja Euroopas toodetud puittoodetes kohta pole - ka selle puidu eest välja käidud raha on toitnud koletut sõjamasinat.

Aga mõte, et see puit tuleks asendada suuremate raietega Eesti metsast, lõdvendades keskkonnanõudeid, on vastuvõetamatu. Juba seniste mahtude juures tekitavad raied Eesti metsadele olulist kahju. Samuti ei ole võimalik tänaseid mahte pikaajaliselt hoida — neid suurendades raiuksime ennast senisest kiiremini toormekriisi.

Jagame muret töökohtade ja perede toimetuleku pärast Eestis ning kindlasti on tarvilik varem imporditud puidust sõltuvatele töötajatele pakkuda nii lühema kui pikema perspektiiviga tuge. Ka puidusektor vajab õiglase ülemineku plaani ning selle mahajoonistamise aeg on käes. Kohaliku puidutagavara säilitamine ja suurendamine annab inimestele tulevikuks tagala ja turvatunde.