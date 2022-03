Arvamus ⟩ Jens Jaanimägi: Tartu Ülikooli otsus on mõistuse- ja moraalivastane

Kui Tartu Ülikool kinnitas oma sotsiaalmeedias veel varem, et mõistetakse, et Vene Föderatsiooni valitseval režiimil ei ole terve oma rahva toetust ning just nimelt tavalised ja rahumeelsed Vene kodanikud on selle režiimi ühed suurimad ohvrid, siis otsustati need samad põhimõtted juba mõni päev hiljem üle parda visata ja tegutseda täiesti vastupidiselt. Eriti küüniliseks teeb selle otsuse asjaolu, et eelmainitud sõnavõtus tõotas Tartu Ülikool olla kindlaks toeks kõigile Venemaa inimestele, kes praegu võitlevad Vene riigi rahumeelse arengu eest.