Tarmo Pikner: raugenud Keskerakond

Seoses Venemaa sõjalise kallaletungiga sõltumatule Ukrainale hakkas Keskerakond sanktsioonide kehtestamise hirmus oma sahtleid kraamima. Ja ennäe, leitigi koltunud dokument, mis pärineb 2004. aastast ja kinnitab koostööd Putini loodud parteiga Ühtne Venemaa. See oli külmunud olekus juba alates Krimmi annekteerimisest 2014. aastal. Nüüd otsustati, et sama partei juhtimisel Ukrainale kuulutatud sõja valguses ei näe avastatud dokument ilus välja ja Jüri Ratas kinnitas, et koostöölepe on raugenud.

Emakeelepäeva valguses on paslik nimetada, et neis kahes väites on vastuolu: raugemine tähendab soikumist ja kehtimatus tähendab, et asja pole enam olemas. Kui mõistetes närimine tundub olevat mõttetu, siis tegelikult kajastab säärane sõnademäng Keskerakonna olemust. Mõlemad partei osad on rahul: Stalnuhhini ja Oudekki Loone pooldajad said oma ja teised jällegi endale sobiva sõnastuse.