Mari Klein: eesti kirjanduse eleegia

Põhimõtteliselt oleneb ainult ja ainult õpetajast, tema missioonitundest, teadmistest, maitsest ja valikutest, kas kooli lõpetavatel lastel on kodumaa kirjandusest mingidki elementaarsed teadmised. Sellest, et abituriendid üle Eesti teaksid samu kirjanikke, oleksid neid lugenud, ei saa juba ammu rääkida. Pärast konverentsi ei muutunud põhimõtteliselt midagi.

Eile oli emakeelepäev, enamik eesti keelt emakeelena kõnelevaid inimesi teab, et selle tähistamise aluseks on luuletaja Kristian Jaak Petersoni sünniaastapäev. Emakeelepäev on lipupäev ja etteütlusepäev.