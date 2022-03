Grzegorz Kozłowski: Eesti ja Poola seisavad koos Putini vastu

Venemaa algatatud sõda Ukrainaga ei peeta ainult Ukraina piiride ja suveräänsuse pärast, mängus on kogu Euro-Atlandi julgeolekusüsteem. Vladimir Putini 21. veebruari kõne väljendas nii elavalt kui ka skandaalselt Venemaa lähenemist Euroopa julgeolekuarhitektuurile, mis põhineb rahvusvahelisel õigusel. Tema moonutatud, provokatiivne sõnum ulatus ka Ukrainast endast palju kaugemale: järjestikku olid loetletud kõik NATO idatiiva riigid, kelle liitumist alliansiga Putin kirjeldas kui «lääne reetmist». Idapoolsed riigid on aastaid hoiatanud Vene imperialismi eest, mõned meie liitlased on suhtunud sellesse sageli aga arusaamatuse ja pahakspanuga.Täna saame tunda vaid kibedat rahulolu selle üle, et meie prognoosid on täitunud, ja Ukraina tragöödia tõestab, et oht on reaalne, mitte väljamõeldud. Usume, et lääs ja kogu demokraatlike riikide kogukond teevad vastavad järeldused.