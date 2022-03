Joakim Helenius: Ukraina ja «1984»

Tunnustatud autor George Orwell kirjutas 1949. aastal ühe maailmakirjanduse suurklassiku: «1984». See kirjeldas tulevikuühiskonda, kus totalitaarne riik jälgis «Suure venna» näol iga kodaniku elu kõiki aspekte. Vaba mõtlemine polnud lubatud, inimestelt oodati, et nad usuvad kõike, mida riik neile ütleb. Riigil oli «tõemonopol» ja see otsustas, millised valed nad inimestele tõe pähe esitas.