Ando Kiviberg: kui võimuaparaadi eliit nii labaselt bossile valetab, mida veel sõjaväelastelt oodata?

Kogu Ukraina Vabadussõja käigu vältel on mind üha kasvavalt jälitanud küsimus - kuidas on võimalik, et vatnikud kogu selle kuulsa sõjaväe moderniseerimise ja selle ülimalt lahke rahastamise juures, üha uute «maailmas analooge mitteomavate relvasüsteemide» väljatöötamise ja relvastusse võtmise juures ei saa hakkama? Ei saavuta edu. Ei suuda vallutada. Ei suuda edasi iikuda. Tegelikult maakeeli väljendudes saab üha tihedamalt ja halastamatult lihtsalt tappa. Kuidas saab see nii olla?

Ei salga - oma keskmisest suurem huviga kaasaegse sõjanduse vastu olen lugenud ja jälginud aastaid erinevaid militaar-portaale ning videokanaleid. Lugenud asjatundjate arvamuslugusid ning usutlusi.. Ja kuigi ma ju tean, et venelased on propaganda kaudu avaliku arvamuse mõjutamisel sageli väga osavad, kinnistus minus mulje, et Putler on Vene relavjõududega teinud imet. Arendanud need oma reformide ja ülirikkaliku rahastamise ja relvastamise abil silmapaistvalt võitlusvõimeliseks ja professionaalseks sõjaliseks jõuks.

Kui vene agressioon algas, ning 24. veebruari hommikul kella 5 paiku sõpradelt Hersoni kandist teate sain: «Ando, meie pihta tulistatakse..», mõtlesin õudusega, et Ukraina üksused tambitakse kohe maa sisse, suurlinnad okupeeritakse ning ukrinlaste lootus on vaid visal partisanivõitlusel. Läks aga õnneks hoopis teisiti. Seda me oleme kõik näinud.

Kuid - kus siis on need modernsed, hästi relvastatud, treenitud ning lahingukogemusega üksused? Kus see «maailmas analooge mitteomav» sõjatehnika on? Oluline võti vastuse leidmisel võib peituda uudises, mille osaliselt vahendas eile kell 9.05 ka ERR, allikaks omakorda Financial Times: «Kreml vahistas Ukraina kaose tõttu FSB juhid». Selles uudises räägitakse, et FSB 5. talitus, mis on loodud endise Nõukogude Liidu vabariikides julgeolekuoperatsioonide läbiviimiseks, tegi Vene Föderastiooni juhtkonnale valeinfole ja soovmõtlemisele tuginedes täiesti ekslikke järeldusi ja lõi olukorrast vale ettekujutuse.

Aga isegi mitte see ei ole kõige peamisem.

Aastatel 2014-2022 on Putin lasknud eraldada FSB 5. talitusele Ukraina vallutamise ettevalmistamiseks ja soodsa pinnase loomiseks 5 miljardit (!) USA dollarit. Ja mis juhtus? FSB bossid - kõige kõrgematest, kuni kohapealsete, Ukrainas tegutsevate residentideni virutasid selle raha valdavas osas lihtsalt ära! Panid pihta (Bulgakovlikult - kõik nad lähtusid inimlikust soovist «lihtsalt hästi elada» - samuti nagu Kremli bande isegi). Aga mõelge, FSB - see on julgeolek, Vene impeeriumi toimimise vundament. Vahend, mis peab tagama kuulekuse ja kõrvaldama kõik ohud toimivale võimuvertikaalile. Süsteemselt, professionaalselt. FSB, aga eriti selle välisluure ja diversioonide eest vastutavad üksused - see on ju Vene võimuaparaadi eliit. Veelkord - professionaalseim, lojaalseim osa Impeeriumi «silovikkidest».

Aga kui need juba nii labaselt virutavad ja oma bossile Kremlis valetavad, siis mis veel sõjaväelastest oodata? Kuhu uue ja moodsa relvastuse jaoks eraldatud raha jõuda võis? Kuhu väljaõppele ning treeningule mõeldud raha jõuda võis?

Fantaseerin: ette oli nähtud lennuväeosale 24 uut lennukit tellida? OK! Leppisime tehase bossidega kokku, et raha kanname üle, tarnite näiteks 6 lennukit, aga ülejäänud raha teeme vennalikult pooleks ja saadame Danske (vabandust) kaudu Sabasaartele. Ja nii edasi ja nii edasi.

Sama lugu «täppis»rakettidega (tellitud sai 10 000, aga tegelikult jõudis relvastusse 1 000), sama lugu tankide (kus need ülimoodsad Armatad või kasvõi T-90ned siis on?) või ükskõik missuguse «maailmas analooge mitteomava» relvasüsteemiga. Neid pole. Ja nende väheste osas, mis on, napib kasutusoskust, sest väljaõppele mõeldud raha läks ka sinna, kuhu relvastuse omagi.