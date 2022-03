Erkki Koort: kas MIG-29 on varjatud mõra NATOs?

Arvan, et on vale ennast pidevalt uinutada sõnumiga, et ohtu Eestile ei ole. Muidugi on oht. Meil on piir riigiga, mis agressorina püüab okupeerida teist riiki. Meil on sama naabrimees, kes pommitab Mariupolis lastehaiglat, mineerib humanitaarkoridore ning tulistab surnuks põgenevaid perekondi.