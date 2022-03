«On vaja otsekohe peatada see õudus, genotsiid miljonite inimeste vastu /…/»

Raske oleks Ukraina sõja valguses mitte nõustuda sellega, et otsekohe on vaja peatada see õudus … Kuid esitatud tsitaat pärineb hoopis Venemaa presidendi Vladimir Putini kõnest, «sõjalise erioperatsiooni» õigustamiseks ja lõpeb järgmiselt: „/…/[peatada]/ [genotsiid miljonite inimeste vastu], kes toetuvad ainult Venemaale, loodavad ainult meile.»