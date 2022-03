Poliitikate ja poliitikute tegevuste analüüs, arvamuste avaldamine ja ettepanekute tegemine arendab inimesi, nende kodanikuteadvust ja sotsiaalseid pädevusi. See aitab neil aru saada poliitilisest ja sotsiaalsest praktikast ja oma võimalustest. See on eluks vajalik teadmine. See on õppekava ja hariduse üldeesmärgiks.