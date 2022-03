ARVAMUS ⟩ Tõnis Oja: kütusefirmad tegid seda jälle

Juba aastaid, et mitte öelda aastakümneid levib inimeste seas arvamus, et kui nafta hind tõuseb, tõstavad kohalikud kütusefirmad tanklates mootorikütuste hinda kohe, kui aga langeb, siis viivitatakse langetamisega nii kuis jaksatakse. Mida aeg edasi, seda rohkem on näha, et tegemist ei ole ainult muljega, vaid see ongi nii.