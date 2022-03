Kadri Paas: võtame ukrainlastest eeskuju – võidame infosõja

Pange tähele, 68 protsenti Eesti naaberriigi elanikkonnast kiidab heaks naiste, laste ja vanurite sihilikku tapmist ning koolide, haiglate ja lastekodude pommirahega ülekülvamist... Seejuures ei saaks öelda, et vene rahvas on infosulus. Vene linnades toimuvad iga päev sõjavastased meeleavaldused. Järelikult on info Ukrainas toimuva kohta kättesaadav. Pigem on suuremal osal venelastest brutaalsest vägivallast täiesti ükskõik. Isegi juhul, kui Kremli peremees nendi endi kallal vägivallatseb. Nõrku ja väiksemaid peabki peksma, on alati pekstud.