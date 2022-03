AK ⟩ Lauri Mälksoo: Ukraina ja Budapesti memorandum

Populaarses Ukraina rahvalaulus «Ти ж мене підманула» kurdab noormees, et neiu on lubanud tulla temaga kohtamistele, ent pole siiski välja ilmunud. Noormees heidab laulu refräänis ette, et neiu on teda petnud – pidmanula, pidvela (petsid mind, vedasid alt).