Aimar Altosaar: hirmuudu vajub Venemaa peale

Kuid võib olla kindel, et lähemate kuude jooksul see pilt muutub. Märtsi algul kehtima hakanud drakoonilised ajakirjandus- ja sõnavabaduspiirangud viisid lõpule Venemaa vaba meedia hävitamise ning nüüd on venelastel lubatud tarbida vaid rämedat sõjahüsteeriat, lääne- ja Ukraina-vastast viha üles kütvaid meediakanaleid. Lääne sanktsioonid tõstavad hindu ja langetavad elatustaset, Vene riigiorganid kehtestavad totaalse kontrolli mõtte- ja sõnavabaduse üle, nii et mitte ainult sõjast, vaid ka viletsast elust ei saa venelased avalikult rääkida.