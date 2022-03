Madis Vasser: Fermi tuumajaam – väike, aga võimatu

Fermi seekordne aastakonverents 8. veebruaril oli aga täiesti erakordne selle poolest, et reaalsusega on kaotatud peaaegu igasugune kontakt. Või kui see eksisteeribki, on kõik vastupidine: faktid on müüdid; müüdid on faktid; saastav on puhas ning jätkusuutmatu on jätkusuutlik. Vastavalt nii, kuidas firmal vaja, et oma valge tuumalaeva narratiivi edendada ning ühel kaunil päeval riigi eriplaneeringu sadamasse purjetada.