Timo Suslov: lukkupandud metsad

Esmapilgul ju ilus samm: loodus saab hoitud ja trahv jääb maksmata. Kurblooline on aga see, et kohustuste kandmine on jäetud tavalise metsaomaniku õlgadele. Sotsiaalmeedias on olnud kirjeldusi, kuidas kodumaja tagune mets on üleöö muutunud rangete piirangutega kaitsealaks, kust kodutalu korrastamiseks palki või toasooja tarbeks küttepuud enam võtta ei saagi. Tormi murtud puutüved jäävadki mädanema.