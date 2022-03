Vambola Paavo: viimane aeg varjendid korda teha

Siiani elasime teadmises, et sõda on midagi kauget ja meid ei puuduta. Täna saab selgeks, et rahutus maailmas tuleb valmis olla kõikvõimalikeks olukordadeks. 30 aasta jooksul on Eestis täielikult unarusse jäetud omaaegsed pommivarjendid. Neid rajas võõrvõim igasse asulasse ja linna. Nüüd on need vett ning sodi täis urkad, mida meenutab mõnel pool kerge rohtunud kühm ja rauduks.