Kalle Laanet: hobiviroloogidest on saanud sõjanduseksperdid

Eesti riigi sõjalist kaitset ei saa arendada lööklausete alusel. Kinnitan, et endiselt on Eesti kaitsevägi tugevus reaalselt mehitatud ning lahinguvalmis üksused, mida on ülesehitatud kaitseväelaste kõige parema teadmise järgi, mitte lihtsalt vägev sõjatehnika suures angaaris. Auväärt riigikogu liikme Jaanus Karilaidi (Keskerakond) nimekiri kaitseväele vajalikust menüüst on küll muljetavaldav, aga siiski lahtisest uksest sisse murdmine.