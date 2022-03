Meelis Oidsalu: välisminister Blinken peaks olema praegu Ukrainas, mitte Eestis

Eesti Välisministeerium on Venemaa laiaulatusliku invasiooni algusest peale tegelenud hoolega heidutusdiplomaatiaga, nädala jooksul on siin käinud NATO peasekretär Jens Stoltenberg, Briti peaminister Boris Johnson, Ameerika Ühendriikide sõjaväe juht kindral Mark A. Milley, nüüd siis sama riigi välisminister Antony Blinken. Kõrgetasemelised visiidid sellisel äreval ajal on osa tavapärasest julgeolekudiplomaatia nn mänguraamatust. Nende eesmärk on anda praegusel juhul kindlust, et Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon on oma kollektiivkaitse kohustuste täitmisel vankumatu. Mulle isiklikult on aga need visiidid mõjunud kohtlaste ja mitte enesekindlust kasvatavate, vaid pigem ebalust suurendavana. Iga selline heidutusturismimatk röövib lääne liidrite aega, mida nad võiksid kasutada Ukraina kaitse edasiseks plaanimiseks.