Rait Kondor: Eesti peab välja töötama pikaajalise plaani riigilaenu kasutamiseks

2008.–2011. aasta finantskriisi ajal võtsid rahvusvahelised finantsinstitutsioonid Euroopa riikide laenukoormused tõsise vaatluse alla, sest nähti, et kui eelarvetulud kukuvad järsult ära, on suure võlakoormusega riikidel oma laenukohustusi keeruline täita. Kõige tuntum oli sel ajal Kreeka võlakriis, mille lahendamisel moodustasid eurotsooni riigid uue stabilisatsioonifondi, millele pidid kaudselt õla alla panema ka Eesti pensionärid. Kuid suure võlakoormuse tõttu olid kõrgendatud tähelepanu all ka Hispaania, Itaalia ja Portugali riigieelarved.