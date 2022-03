Erkki Bahovski: Ukraina sõda ja traditsioonid

Esiteks, rahvused on olemas ja oma rahvuse üle tasub uhke olla. Lääne rahvusjärgses maailmas eksisteerisid rahvused peamiselt vaid spordis. Ukraina sõda algas aga suuresti sellepärast, et Venemaa president Vladimir Putin ei pidanud ukrainlasi omaette rahvuseks. Muidugi on Putini seisukoht erinev lääne vaatenurgast rahvuste kohta: esimene räägib rahvustest imperialistlikus võtmes ja teine peab rahvuste olemasolu (natsionalismi) ohuks sõjale.