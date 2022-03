Muidugi teavad ajaloolased, et ajalugu ei saa korduda. Kuid ajalugu saab riimuda ja riimubki. Putini talvesõjal on mitmeid tähelepanuväärseid riimumisi Stalini talvesõjaga.

Stalin arvas, et sõda Soomega saab olema lühike. Talle oli ette kantud, et soomlased vihkavad oma valitsust. Talvesõja kolmandal päeval asutas Stalin Terijoel soome kommunistidest koosneva valitsuse ja sõlmis sellega liidulepingu. Kui soomlased üritasid Moskvaga läbi rääkida, siis öeldi neile, et Nõukogude Liit tunnustab ainult Soome Demokraatliku Vabariigi valitsust.