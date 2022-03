Varsti saab kaks aastat ajast, mil algas Covid-19 pandeemia. Selle aja jooksul on juhtunud nii mõndagi – meie oleme muutunud, maailm on muutunud. Inimesed on omavahel vaielnud ja vastastikku üksteist sildistanud. Igaüks arvab, et just tema tõde on tõde. Käitumine ja väljaütlemised, seda eriti just sotsiaalmeedias, on olnud äärmiselt ebaviisakad. Kui meie lapsed samamoodi teeksid, siis me noomiksime neid, piiraksime nende arvutikasutamist ja mõistaksime nende käitumise hukka. Kuid miks emad, isad, vanaemad, vanaisad, õpetajad, poliitikud, avalikud eeskujud võivad sedasi käituda? Kuidas me saame eeldada, et lapsed ja noored tegutsevad teistmoodi, kui käitume ja suhtleme meie?