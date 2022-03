Praegu kohtab ka Eesti meedias lugusid sellest, et Vladimir Putin on peast segi ja mis diagnoos tal täpsemalt on. Arusaadav, et üritame meie jaoks arusaamatuid ja jubedaid sõjasündmusi kuidagi seletada, aga ma kutsun üles nende mõtisklustega natuke tagasi tõmbama.