Koroonapiirangute suhtes pole ühte õiget poliitikat. Sarnaste epideemiliste olukordadega riikides on erinevad piirangud. Arutelu nende üle peaks olema loomulik ja avalik. Paraku on see Eestis kinni jooksnud.

Meil on tekkinud häälekas enamus, mis toetab valitsuse seisukohti, ja valitsus toetub oma poliitikas sellele enamusele ja nii nad toetavad vastastikku teineteist. Ja selles üksmeeles on hakatud teisitimõtlejaid maha suruma. Selleks ei ole isegi vaja argumenteerida. Ma olen kuulnud, kuidas piirangutevastasele on peale käratatud nagu koerale, et ta vait jääks. Ja nad ongi vait jäänud, välja arvatud väike radikaalne vähemus.