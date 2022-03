Just äsja kuulutas Narva välja linnale uue tunnuslause otsimise konkursi. Selleks et piirilinnast ei saaks «Linn, kust kõik lahkuvad» ning seda ei iseloomustaks ääremaa inimtühjus, tuleb Ida-Virumaale kiiremas korras abikäsi ulatada, et noored tahaksid sinna jääda, mitte ei jookseks pealinna poole kiiremini kui eestlased majandussurutise ajal Soome, kirjutab Deel Baltikumi regioonijuht Liina Laas.