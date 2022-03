Putin suutis korda saata midagi erakordset, nimelt suutis ta ühendada Euroopa ja NATO liikmesriigid. Isegi sõbralikumalt mõtestatud riigid, nagu Saksamaa ja Itaalia, saavad lõpuks aru, et vene karu ei anna taltsutada ja tema mesi (gaas) on mürgine, kirjutab EKRE USA osakonna esimees Mike Calamus.

Soome, kes on alates Teisest maailmasõjast hoidunud NATOga liitumisest; Šveits, kes võttis isegi natside kulla vastu ja on kurikuulus oma neutraalsuse poolest; Saksamaa, kes on militaarselt hoidnud madalat profiili – kõik need riigid ja paljud teised hakkavad Putini pärast muutma oma pikaajalisi käitumisnorme. Soome peab debatte NATOga ühinemiseks ning toetus rahvalt on selleks rekordsuur, Šveits liitus Euroopa Liidu Venemaa- vastaste sanktsioonidega ja Saksamaa jättis häbi minevikku ning investeerib 100 miljardit eurot Bundeswehri ajakohastamiseks.