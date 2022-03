Venemaa agressioonisõda Ukrainas on võrreldud Hitleri-Saksamaa agressiooniga Tšehhoslovakkias ja Poolas 1939. aastal. Sarnased on nii teod kui ka põhjendused: rahvusvahelise õiguse jõhkrat rikkumist õigustatakse tsivilisatsioonilistele mõjusfääridele ja julgeolekuhuvidele viidates, keskset rolli mängib ka väidetav vajadus «kaitsta rahvuskaaslaste õigusi».

Külmas sõjas lääne poolele jäänud eurooplasi on Venemaa teod ja põhjendused tabanud suure šokina. Kuidas on niisugune mõtteviis võimalik tänapäeva maailmas? Ida-Euroopas on šokk pisut väiksem. Südamest ukrainlastele kaasa elades kordavad idaeurooplased: me ju hoiatasime teid Venemaa suhtes. Ida-Euroopas ei usutud Venemaa ümbersündi pärast kommunismiperioodi lõppu, nii nagu jäi erinevaks ka avalik hinnang kommunismile.