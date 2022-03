Üks omalaadne kohanimetüüp on võrdnimi. See on toponüüm, kus kohaliku nime kõrval kasutatakse piirkonna iseloomustamiseks mõne üldtuntud välismaise paiga või isegi riigi (maa) nime. Võrreldavaid paiku ühendab teatud omadus, mis nn emapaiga puhul on kujunenud üldtuntud stereotüüpseks jooneks. Seetõttu on mõnest maailma kohanimest saanud otsekui märk, millega sobib teisigi paiku kaunistada.

Üks levinumaid võrdnimedele aluse andnud piirkondi maailmas on Šveits ja Alpid. Siinselgi Eesti kaardil leiame vastavateemalisi kohanimesid nii pool tosinat ja loomulikult on need seotud künkliku maastikuga. Maailmas on Šveitsi ja Alpidega seonduvaid võrdnimesid aga sadu (tuntumatest nt Austraalia Alpid). Kõik kaardile koondatud võrdnimed on mainitud mõnes kirjalikus tekstis ja üldjuhul pole tegemist ametliku kohanimega. Pigem pärinevad võrdnimed mõnest turistlikust tekstist, kus teatud piirkonda proovitakse seesuguse võrdlemisega huvitavamaks teha. Mitme paiga puhul on nimeareng küllaltki huvitav.