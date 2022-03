Riigikogu kinnitas hiljuti Eesti seisukohad seoses «Eesmärk 55» nime kandva meetmete paketiga, mille eesmärk on liikmesriikide vahel kokku leppida, kuidas saavutada Euroopa Liidu ambitsioonikad lühiajalised kliimaeesmärgid (vähendada süsinikuheidet 55 protsenti aastaks 2030). Rõhutan, et küsimus pole selles, kas heidet vähendada. Küsimus on selles, kuidas seda teha. Selle üle seisavad Euroopas ees väga tulised vaidlused.

Aus on tunnistada, et on neid, kes «Eesmärk 55» ellu viimisest möödapääsmatult kaotavad. Rohepöörde pooldajatel on õigus, et rohepöördega luuakse uusi võimalusi, kuid samal ajal ei saa eitada, et paljud Eesti inimesed seisavad silmitsi muutustega, mis ohustavad nende toimetulekut läbi töökohtade vähenemise, toodete ja teenuste hinnatõusu ning seeläbi ostujõu ning elatustaseme languse. Väga suure tõenäosusega suurendab rohepööre Eestis majanduslikku ja regionaalset ebavõrdsust. Osaliselt suudab Eesti neid muutuseid pehmendada ja inimestele hüvitada, kuid mitte täielikult.