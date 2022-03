Elame hoopis teistsuguses maailmas kui vaid nädal tagasi. Invasioon Ukrainasse on paljastanud Venemaa Föderatsiooni rahvusvahelisel areenil kui paaria, kes ei pea lugu rahvusvahelisest õigusest ja inimõigustest. See ei ole üllatus eestlastele, kes on seda juba aastakümneid väitnud ja kes seda nüüd kiiresti kõigile meelde tuletavad. Pealegi on see Venemaa rahvusvaheliselt isoleerinud. Seevastu ühendas sõda Euroopat enam kui kunagi varem ja tõi kaasa suure muutuse Euroopa julgeolekustruktuuris.

Ukraina relvajõudude vaprast vastupanust on palju räägitud ning paistab, et see oli suur üllatus ka Putini režiimile. Agressiooni korraldajad eeldasid, et Kiiev vallutatakse kiiresti ja odavalt ning välditakse kõige hullemaid lääne sanktsioone. Ilmselt eeldasid nad sedagi, et neil õnnestub vältida kodumaist vastupanuliikumist. See strateegia kukkus aga igal tasandil läbi ja venelased on sattunud halvimasse võimalikku olukorda, kus nad investeerivad veel rohkem ebaõnnestunud strateegiasse ning kasvatavad kogu maailma viha enda vastu.